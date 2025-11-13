Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/B3: Verkehrsunfall führt zu Vollsperrung, PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Gegen 14:45 Uhr ereignete sich auf der B 3 ein Verkehrsunfall. Ein Auto war auf der B 3 vom Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund kommend unterwegs und kollidierte im Bereich der Ausfahrt in Fahrtrichtung Wiesloch mit einem Lkw. Über Personen- und Sachschaden liegen bislang noch keine Informationen vor.

Für die Rettungs- und Unfallmaßnahmen musste der Bereich um die Unfallstelle für beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Ortkundige Verkehrsteilnehmende werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell