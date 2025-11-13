Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: E-Scooter während Restaurant-Besuch entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend wurde in der Mannheimer Innenstadt ein E-Scooter gestohlen. Das Fahrzeug war von seinem Eigentümer gegen 18:15 Uhr vor einem Restaurant im Quadrat N 2 abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert worden. Während sich der Eigentümer bis 22:40 Uhr zum Essen in dem Restaurant aufhielt, schlug die unbekannte Täterschaft zu. Der oder die Unbekannte entwendete das Zweirad und verließ anschließend die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Lediglich das gewaltsam geöffnete Kettenschloss konnte vor Ort noch aufgefunden werden. Der Wert des E-Scooters der Marke Xiaomi liegt bei knapp 450 Euro. Das Polizeirevier Mannheim Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 12580 zu melden.

