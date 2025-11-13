PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: E-Scooter während Restaurant-Besuch entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend wurde in der Mannheimer Innenstadt ein E-Scooter gestohlen. Das Fahrzeug war von seinem Eigentümer gegen 18:15 Uhr vor einem Restaurant im Quadrat N 2 abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert worden. Während sich der Eigentümer bis 22:40 Uhr zum Essen in dem Restaurant aufhielt, schlug die unbekannte Täterschaft zu. Der oder die Unbekannte entwendete das Zweirad und verließ anschließend die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Lediglich das gewaltsam geöffnete Kettenschloss konnte vor Ort noch aufgefunden werden. Der Wert des E-Scooters der Marke Xiaomi liegt bei knapp 450 Euro. Das Polizeirevier Mannheim Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 12580 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 13:30

    POL-MA: Drei Unbekannte bereichern sich in Tankstelle - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten Unbekannte aus einer Tankstelle in der Möhlstraße Waren aus der Auslage. Im Zeitraum zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr betraten drei Männer den Verkaufsraum und verstauten unterschiedliche Waren in mitgebrachten Plastiktüten. Im Anschluss verließen sie die Örtlichkeit schnellen Schrittes in unterschiedliche Richtungen mit samt der gefüllten Tüten ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 10:52

    POL-MA: Mannheim: Schaufensterscheibe mit Kanaldeckel eingeschlagen - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen gegen 04:00 Uhr zerstörte eine unbekannte Täterschaft die Schaufensterscheibe einer Schneiderei in der Seckenheimer Hauptstraße. Ein Anwohner war durch einen lauten Knall und anschließendem Gelächter zweier Personen geweckt worden. Eine von dem Zeugen verständigte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren