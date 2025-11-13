PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: 26-jähriger Mann wegen des Tatverdachts des Totschlags vorläufig festgenommen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am 12.11.2025 gegen 5 Uhr wurde ein 27-jähriger Mann von einem Zeugen im Bereich des Bahnhofs Wiesloch/Walldorf mit schweren Verletzungen aufgefunden. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Einsatzstelle.

Aufgrund der Spurenlage am Tatort gingen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus, weshalb die Kriminalpolizei Heidelberg eine Sonderkommission unter dem Namen "Pratum" einrichtete.

Intensive Ermittlungen ergaben schnell einen Tatverdacht gegen einen 26-Jährigen, weswegen das Amtsgericht Heidelberg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten erließ. Am Vormittag des 13.11.2025 konnte der Tatverdächtige im Bereich Stuttgart festgenommen werden. Am 14.11.2025 wird der Beschuldigte der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt, die über die Invollzugsetzung des Haftbefehls zu entscheiden haben wird. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie zum genauen Tatablauf dauern noch an.

Weiterhin sucht die SoKo "Pratum" nach Zeugen, welche im Bereich des Bahnhofs Wiesloch/Walldorf einen Streit beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Staatsanwaltschaft Heidelberg
Pressestelle: Erster Staatsanwalt Herr Schmidt
Telefon: 06221 / 59-2024
E-Mail: pressestelle@staheidelberg.justiz.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 15:05

    POL-MA: Mannheim: 82-Jähriger vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

    Mannheim (ots) - Seit Mittwochmittag, den 12. November 2025, wird ein 82-jähriger Mann vermisst. Der Vermisste verließ gegen 14 Uhr seine Wohnung in Mannheim-Käfertal und wurde seither nicht mehr gesehen. Der 82-Jährige ist dement und vorerkrankt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Person in einer hilflosen Lage befindet. Die bislang durchgeführten ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 14:52

    POL-MA: Mannheim: E-Scooter während Restaurant-Besuch entwendet - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Mittwochabend wurde in der Mannheimer Innenstadt ein E-Scooter gestohlen. Das Fahrzeug war von seinem Eigentümer gegen 18:15 Uhr vor einem Restaurant im Quadrat N 2 abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert worden. Während sich der Eigentümer bis 22:40 Uhr zum Essen in dem Restaurant aufhielt, schlug die unbekannte Täterschaft zu. Der ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 13:30

    POL-MA: Drei Unbekannte bereichern sich in Tankstelle - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten Unbekannte aus einer Tankstelle in der Möhlstraße Waren aus der Auslage. Im Zeitraum zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr betraten drei Männer den Verkaufsraum und verstauten unterschiedliche Waren in mitgebrachten Plastiktüten. Im Anschluss verließen sie die Örtlichkeit schnellen Schrittes in unterschiedliche Richtungen mit samt der gefüllten Tüten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren