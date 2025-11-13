PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/B3: Verkehrsunfall mit Personenschaden führt zu Vollsperrung, PM Nr. 3

Heidelberg (ots)

Nach Beendigung der erforderlichen Maßnahmen an der Unfallstelle und den verunfallten Fahrzeugen konnte die B 3 ab 21.00 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Martin
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 16:49

    POL-MA: Heidelberg/B3: Verkehrsunfall mit Personenschaden führt zu Vollsperrung, PM Nr. 2

    Heidelberg (ots) - Zum Unfallgeschehen, das zur bereits berichteten Vollsperrung der B 3 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6157962) geführt hatte, kann mittlerweile nachberichtet werden. Ein 20-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer war gegen 14:45 Uhr auf der B 3 vom Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund kommend unterwegs. Insgesamt befanden sich vier Personen, ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 15:35

    POL-MA: Heidelberg/B3: Verkehrsunfall führt zu Vollsperrung, PM Nr. 1

    Heidelberg (ots) - Gegen 14:45 Uhr ereignete sich auf der B 3 ein Verkehrsunfall. Ein Auto war auf der B 3 vom Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund kommend unterwegs und kollidierte im Bereich der Ausfahrt in Fahrtrichtung Wiesloch mit einem Lkw. Über Personen- und Sachschaden liegen bislang noch keine Informationen vor. Für die Rettungs- und Unfallmaßnahmen musste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren