Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Alkoholisierter Mann löst Schnellbremsung bei Regionalzug aus

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochmittag, den 11. November 2025 kam es auf der Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Enkenbach zu einem Zwischenfall, der den Bahnverkehr vorübergehend beeinträchtigte. Der Regionalzug RE 17 musste gegen 12:27 Uhr eine Schnellbremsung einleiten, nachdem sich eine männliche Person im Gleisbereich befand. Laut Aussage der Triebfahrzeugführerin bemerkte sie den Mann und reagierte umgehend mit einer Schnellbremsung. Wie sich herausstellte, stand der 30-jährige Deutsche erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,69 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er den Weg fortsetzen. Im Zug befanden sich 36 Reisende. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Auch die betroffene Person blieb unverletzt. Der Vorfall führte zu erheblichen Verzögerungen im Bahnverkehr. Die Strecke war zwischen 12:27 Uhr und 13:14 Uhr gesperrt. Insgesamt erhielten zehn Züge Verspätungen von zusammen 124 Minuten. Nach der Freigabe der Strecke konnte die Triebfahrzeugführerin ihre Fahrt fortsetzen. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell