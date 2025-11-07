Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann nach Widerstand in Fachklinik eingewiesen

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am Nachmittag des 6. November 2025 kam es im Bereich des Hauptbahnhofs Neustadt an der Weinstraße zu einem polizeilichen Einsatz, bei dem ein Mann erheblichen Widerstand gegen eingesetzte Kräfte der Bundespolizei leistete. Mehrere Beamte wurden dabei körperlich angegriffen, blieben jedoch unverletzt.

Eine Streife der Bundespolizei war zunächst von einer Reisenden darauf hingewiesen worden, dass ein Mann in der Bahnhofshalle Cannabis konsumiere und Reisende belästige. Die eingesetzten Beamten begaben sich unmittelbar dorthin. Der Mann war dort allerdings nicht mehr anzutreffen. Im Rahmen der folgenden Fahndung, konnte der Betroffene, hier ein 26-jähriger Syrer, kurz darauf im Nahbereich festgestellt werden.

Während der polizeilichen Kontrolle verweigerte der Mann die Mitwirkung, verhielt sich zunehmend aggressiv und leistete massiven Widerstand gegen die Maßnahmen der Beamten. Er trat wiederholt nach den eingesetzten Kräften und versuchte sich der Kontrolle und später dem Transport zu entziehen. Die Polizisten mussten mehrfach körperlichen Zwang anwenden, um den Mann zu fixieren und weitere Angriffe zu verhindern.

Der 26-Jährige wurde anschließend zur Identitätsfeststellung zum Bundespolizeirevier Neustadt an der Weinstraße gebracht.

Auch in den Dienst- und Gewahrsamsräumen des Reviers setzte er seine Widerstandshandlungen fort und zeigte deutliche Anzeichen psychischer Auffälligkeiten. Der zuständige Bereitschaftsrichter ordnete eine Blutentnahme an. Aufgrund seines Verhaltens wurde der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durch den zuständigen KVD in eine Fachklinik gebracht.

Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen des Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

