Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: 20-Jähriger ohne Fahrschein greift Polizisten an

Mainz (ots)

Am 6. November 2025 nutzte ein 20-jähriger Deutscher um ca. 16:00 Uhr die RB 75 in der 1. Klasse ohne gültigen Fahrausweis. Der Zugbegleiter informierte die Bundespolizei in Mainz, da der Mann die Herausgabe seiner Personalien verweigerte und den Zug trotz Aufforderung nicht verlassen wollte. Eine Streife traf den Mann nach Eintreffen des Zuges im Hauptbahnhof Mainz nach wie vor in der 1. Klasse sitzend an. Die Polizisten forderten den 20-Jährigen auf den Zug umgehend zu verlassen, was dieser ignorierte. Daraufhin wurde er mittels einfacher körperlicher Gewalt durch die Beamten zum Aussteigen bewegt. Hierbei trat der Mann um sich und warf sich auf die umliegenden Sitze ohne Rücksicht auf die dort sitzenden Kinder, weshalb ihm Handfesseln angelegt wurden. Verletzt wurde dabei niemand. In der Dienststelle wurde die Identität des Mannes festgestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann freien Fuß entlassen. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Erschleichens von Leistung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

