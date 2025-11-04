Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Aggressiver Fahrgast nach Fahrscheinkontrolle festgenommen

Mainz (ots)

Am 3. November 2025 wurde in der S8 auf der Strecke von Mainz Hauptbahnhof in Richtung Mainz Römisches Theater ein 45-jähriger Rumäne nach einer Fahrscheinkontrolle auffällig. Der Mann verhielt sich zunächst äußerst unkooperativ gegenüber den Kontrolleuren. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation. Der Fahrgast warf eine gefüllte Bierdose in Richtung eines Kontrolleurs und traf diesen an der Hüfte. Dieser wurde nicht verletzt. Kurz vor dem Bahnhof Römisches Theater zog der 45-Jährige die Notbremse und verließ den Zug. Der Vorfall wurde umgehend durch den Zugführer der Bundespolizei gemeldet. Im Rahmen einer Fahndung im Nahbereich konnte der Tatverdächtige angetroffen werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zudem eine mutmaßlich unterschlagene EC-Karte bei dem Mann. Dieser zeigte sich weiterhin aggressiv, verweigerte die Kommunikation mit den Einsatzkräften und musste aufgrund seines Verhaltens für den Transport zum Bundespolizeirevier Mainz gefesselt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Gegen den 45-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Erschleichens von Leistungen, Missbrauchs von Notrufen beziehungsweise Notsignalen sowie Unterschlagung eingeleitet.

