Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Haftbefehl am Grenzübergang Schweigen-Rechtenbach vollstreckt

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Am 3. November 2025 wurde am Grenzübergang Schweigen-Rechtenbach ein 45-jähriger Franzose durch eine Streife der Bundespolizei angehalten und kontrolliert.

Hierbei wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Landau zur Strafvollstreckung wegen Trunkenheit im Verkehr vorlag.

Da die Person die Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er zunächst auf das Polizeirevier Bad Bergzabern gebracht und dann anschließend zur Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen der JVA Frankenthal übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell