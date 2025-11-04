PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Jugendlicher mit Waffenattrappe vor Polizeirevier - in psychiatrische Einrichtung eingewiesen

Bad Kreuznach (ots)

Am 4. November 2025 erschien gegen 01:15 Uhr ein 15-jähriger Marokkaner auf dem Parkplatz vor dem Bundespolizeirevier Bad Kreuznach und sprach eine Streife an. Er gab an, in Bad Kreuznach gestrandet zu sein und nicht mehr nach Hause zu kommen. Ein Abgleich seiner Personalien bestätigte sowohl seine Identität als auch sein Alter. Der Jugendliche wurde daraufhin in Gewahrsam genommen, um seine sichere Unterbringung zu klären. Bei der Durchsuchung zur Eigensicherung fanden die Beamten bei ihm eine täuschend echt aussehende Schusswaffenattrappe, die sichergestellt wurde. Im Rahmen weiterer Ermittlungen wurde bekannt, dass der Jugendliche in einer Wohngruppe untergebracht ist. Die Einrichtung bat um eine Übergabe an das zuständige Jugendamt. Während des Aufenthaltes in der Dienststelle zeigte der 15-Jährige psychisch auffälliges Verhalten mit dem Ziel sich selbst zu verletzen. Er fügte sich leichte Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Nur durch den Einsatz der Beamten und das Anlegen von Handfesseln konnte das selbstverletzende Verhalten unterbunden werden. Der 15-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

