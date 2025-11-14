PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrstreifenwechsel führt zu Unfall

Mannheim (ots)

Etwa 10.000 Euro Sachschaden war das Resultat eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmittag im Mannheimer Stadtteil Käfertal.

Gegen 13:00 Uhr fuhr ein 63-jähriger Autofahrer entlang der Waldstraße in Fahrtrichtung Mannheim-Sandhofen. Ersten Unfallermittlungen zufolge ordnete sich der Fahrer des Mercedes-Benz zunächst auf die Linksabbiegerspur ein, um in die Straße Auf dem Sand abzubiegen. Kurze Zeit später wechselte er jedoch den Fahrstreifen nach rechts auf die Geradeausspur und kollidierte dabei im Einmündungsbereich mit einem Toyota.

Der 63-jährige Unfallverursacher sowie der 31-jährige Toyota-Fahrer blieben unverletzt. Durch die Kollision der beiden Autos wurde der Toyota an der linken und der Mercedes-Benz an der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt, sodass diese anschließend nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei etwa 10.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Abschleppmaßnahmen wurde eine Fahrspur für knapp eine Stunde gesperrt.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

