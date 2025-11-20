Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Präventions-Schulworkshop// Kooperative Schulworkshops mit dem Polizeiorchester Niedersachsen und dem Präventionsteam der Polizeiinspektion Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am heutigen Tag, 20.11.2025, fand an der Elisabeth-Grundschule in Hildesheim ein Schulworkshop statt, der sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrkräfte begeisterte. Neben den Kindern der Elisabeth-Grundschule nahmen auch Schülerinnen und Schüler der Johannes-Grundschule an dem Schulworkshop teil.

Der Schulworkshop wurde speziell für Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen konzipiert, um sie an Präventionsthemen heranzuführen und ihr Bewusstsein dafür zu schärfen.

Die Kernthemen des Workshops umfassen unter anderem "keine Gewalt", das "Recht am eigenen Bild / Fotorecht" sowie die Bedeutung von "Regeln" für ein harmonisches gesellschaftliches Zusammenleben und die Förderung des Miteinanders.

Zunächst hörten die Schülerinnen und Schüler die Präventionsgeschichte "Namene - eine musikalische Geschichte für Kinder" des Komponisten Thiemo Kraas. Das Polizeiorchester Niedersachsen präsentierte das Stück, das die Geschichte eines zehnjährigen Kindes erzählt, welches seit zwei Monaten eine neue Schule besucht und sich dort isoliert und gemobbt fühlt. Erst durch das Anvertrauen seiner Situation einer Lehrerin erfährt die Erzählung eine positive Wendung. Im Anschluss an die Aufführung erörterte Polizeihauptkommissar Frank Kompe, Sachbearbeiter im Präventionsteam der Polizeiinspektion Hildesheim, die Thematik mit der Schülerschaft.

Nach einer kurzen Pause nahmen die Schülerinnen und Schüler an einer Orchesterprobe teil, in der das Thema "Regeln" musikalisch dargestellt wurde.

Die ca. 180 Schülerinnen und Schüler waren begeistert. Sie hörten nicht lediglich eine bewegende Geschichte, die mit Musikstücken untermalt wurde und lernten etwas über Regeln, sondern konnten sich auch aktiv beteiligen und gestärkt in den Unterricht zurückkehren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell