Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Radfahrerin bei Unfall von Auto angefahren und verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Eine 38-jährige Radfahrerin aus Hildesheim wurde heute Morgen (20.11.2025) gegen 07:15 Uhr auf der Schützenallee von einem 43-jährigen Fahrer eines Fords aus dem Landkreis Hildesheim erfasst und schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge war die Frau auf dem Radweg der Schützenallee in Richtung Innenstadt unterwegs. Beim Überqueren der Auffahrt, die von der Schützenwiese zur Schützenallee führt, wurde sie von dem 43-Jährigen bei stockendem Verkehr mit geringer Geschwindigkeit angefahren. Dadurch fiel sie zunächst auf die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Radfahrerin zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die polizeiliche Unfallaufnahme war gegen 07:50 Uhr beendet. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell