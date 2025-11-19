Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß - eine Person leicht verletzt

Hildesheim (ots)

HOLLE (lud)

Am heutigen Vormittag, den 19.11.2025, kam es gegen 11:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ortschaft Holle.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 70-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Holle die Marktstraße aus Richtung Am Knick kommend in Richtung Hollenweg. Im PKW befand sich neben der Fahrzeugführerin noch ein 77-jähriger Beifahrer.

Beim Überqueren der Marktstraße übersah die Fahrzeugführerin eine von rechts auf der Marktstraße aus Richtung Ortskern kommende 29-jährige Hollerin, welche ebenfalls mit ihrem PKW unterwegs war. Anschließend kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden PKW. Durch die Kollision wurde die 29-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Holle leicht verletzt.

Die Unfallbeteiligten wurden zunächst durch mehrere Rettungswagen versorgt, verblieben aber glücklicherweise alle vor Ort. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung war die Unfallstelle zeitweise gesperrt. Hierdurch kam es nur zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Gegen die 70-jährige Hollerin wurde neben Ordnungswidrigkeitenverfahren ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell