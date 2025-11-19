Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ladendiebe werden auf frischer Tat ertappt und müssen Sicherheitsleistung zahlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Dienstag (18.11.2025) wurden zwei 25 und 31 Jahre alte Männer bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt im Römerring von einem Ladendetektiv gestellt.

Den Ermittlungen zufolge stehen sie im Verdacht, gegen 13:50 Uhr gemeinschaftlich zwei Powerbanks und zwei Feuerzeuge im Gesamtwert von knapp 40 Euro gestohlen zu haben.

Im Zuge der polizeilichen Aufnahme stellte sich heraus, dass beide Tatverdächtigen aus dem europäischen Ausland kommen und keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet haben. Zur Sicherung des Strafverfahrens ordnete die Staatsanwaltschaft gegen die Beschuldigten deshalb die Zahlung einer sogenannten Sicherheitsleistung in Höhe eines dreistelligen Geldbetrages an.

Nach Entrichtung der erhobenen Summe und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen gegen sie dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell