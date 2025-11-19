PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ladendiebe werden auf frischer Tat ertappt und müssen Sicherheitsleistung zahlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Dienstag (18.11.2025) wurden zwei 25 und 31 Jahre alte Männer bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt im Römerring von einem Ladendetektiv gestellt.

Den Ermittlungen zufolge stehen sie im Verdacht, gegen 13:50 Uhr gemeinschaftlich zwei Powerbanks und zwei Feuerzeuge im Gesamtwert von knapp 40 Euro gestohlen zu haben.

Im Zuge der polizeilichen Aufnahme stellte sich heraus, dass beide Tatverdächtigen aus dem europäischen Ausland kommen und keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet haben. Zur Sicherung des Strafverfahrens ordnete die Staatsanwaltschaft gegen die Beschuldigten deshalb die Zahlung einer sogenannten Sicherheitsleistung in Höhe eines dreistelligen Geldbetrages an.

Nach Entrichtung der erhobenen Summe und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen gegen sie dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 18:11

    POL-HI: Verkehrsunfall Bad Salzdetfurth

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (erb). Am Nachmittag des 18. November 2025 ereignete sich auf der kommunalen Entlastungsstraße in 31162 Bad Salzdetfurth ein Verkehrsunfall. Gegen 14:45 Uhr befuhr ein 35-jähriger Autofahrer die Straße aus Richtung Detfurth kommend, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Straßenbaum kollidierte. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich eine erwachsene Mitfahrerin ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 14:08

    POL-HI: Polizei sucht Opfer und Zeugen einer Körperverletzung

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Am vergangenen Freitag (14.11.2025) soll ein derzeit unbekannter jüngerer Mann gegen 16:20 Uhr von mehreren Jugendlichen im Parkhaus in der Pepperworth zusammengeschlagen worden sein. Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang wegen gefährlicher Körperverletzung. Bisherigen Erkenntnissen zufolge habe sich der Vorfall im Erdgeschoss des Parkhauses ereignet. Das ca. 20-jährige ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 12:00

    POL-HI: Verkehrsteilnehmer verstirbt auf der Autobahn 39

    Hildesheim (ots) - BAB 39 / Baddeckenstedt - (gle) - Am Dienstag, den 18.11.2025, befuhr gegen 07:35 Uhr ein 62-Jähriger aus Hildesheim mit seinem PKW, Hyundai, die BAB 39 in Richtung Wolfsburg. Mutmaßlich wegen eines Krankheitsfalls stoppte dieser sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen und erlitt einen Kreislaufstillstand. Durch einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Wolfenbüttel und einen 39-Jährigen aus dem Landkreis ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren