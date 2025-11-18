Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsteilnehmer verstirbt auf der Autobahn 39

Hildesheim (ots)

BAB 39 / Baddeckenstedt - (gle) - Am Dienstag, den 18.11.2025, befuhr gegen 07:35 Uhr ein 62-Jähriger aus Hildesheim mit seinem PKW, Hyundai, die BAB 39 in Richtung Wolfsburg.

Mutmaßlich wegen eines Krankheitsfalls stoppte dieser sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen und erlitt einen Kreislaufstillstand. Durch einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Wolfenbüttel und einen 39-Jährigen aus dem Landkreis Hildesheim wurde sofort eine Laienreanimation eingeleitet und der Rettungsdienst verständigt. Trotz weiterer umfangreicher Maßnahmen verstarb der 62-Jährige vor Ort.

Wegen des Einsatzes musste die BAB 39 an der Autobahnanschlussstelle Baddeckenstedt bis 10:00 Uhr gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Neben Streifenwagen der Polizei Baddeckenstedt und der Autobahnpolizei Hildesheim waren auch ehrenamtliche Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Baddeckenstedt, des Rettungsdienstes der Berufsfeuerwehr Salzgitter und die Besatzung eines Rettungshubschraubers sowie Kräfte der Autobahnmeisterei Hildesheim eingesetzt.

Die Einsatzkräfte bedanken sich ausdrücklich bei den Ersthelfern für das vorbildliche Einschreiten vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell