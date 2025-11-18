PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsteilnehmer verstirbt auf der Autobahn 39

Hildesheim (ots)

BAB 39 / Baddeckenstedt - (gle) - Am Dienstag, den 18.11.2025, befuhr gegen 07:35 Uhr ein 62-Jähriger aus Hildesheim mit seinem PKW, Hyundai, die BAB 39 in Richtung Wolfsburg.

Mutmaßlich wegen eines Krankheitsfalls stoppte dieser sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen und erlitt einen Kreislaufstillstand. Durch einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Wolfenbüttel und einen 39-Jährigen aus dem Landkreis Hildesheim wurde sofort eine Laienreanimation eingeleitet und der Rettungsdienst verständigt. Trotz weiterer umfangreicher Maßnahmen verstarb der 62-Jährige vor Ort.

Wegen des Einsatzes musste die BAB 39 an der Autobahnanschlussstelle Baddeckenstedt bis 10:00 Uhr gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Neben Streifenwagen der Polizei Baddeckenstedt und der Autobahnpolizei Hildesheim waren auch ehrenamtliche Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Baddeckenstedt, des Rettungsdienstes der Berufsfeuerwehr Salzgitter und die Besatzung eines Rettungshubschraubers sowie Kräfte der Autobahnmeisterei Hildesheim eingesetzt.

Die Einsatzkräfte bedanken sich ausdrücklich bei den Ersthelfern für das vorbildliche Einschreiten vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 18:47

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Sarstedt - (jan) Im Zeitraum vom 16.11.2025, gegen 18:00 Uhr bis zum 17.11.2025 ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße "Am Sonnenkamp" in Sarstedt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit einem Kraftfahrzeug gegen einen Holzpfeiler auf einer begrünten Parkbuchtbegrenzung, sodass dieser aus der Verankerung gerissen und somit eine Beschädigung verursacht wurde. Anschließend ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 18:46

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Nordstemmen - (jan) Im Zeitraum vom 16.11.2025, gegen 18:30 Uhr bis zum 17.11.2025, gegen 13:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Bruchshöfenstraße in Nordstemmen. Ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Pkw der Marke Mercedes wurde dabei beschädigt. Vermutlich beim Ein-/Ausparken stieß der/die bislang unbekannte Verkehrsunfallverursacher/-in gegen das geparkte Fahrzeug, ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 18:19

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht zwischen Sibbesse und Alfeld - Verursacher bekannt

    Hildesheim (ots) - Alfeld / Sibbesse (neu) - Am 16.11.2025, um 15:55 Uhr, kam es auf der Strecke der L 485, zwischen Sibbesse und Alfeld zu einem Verkehrsunfall, infolgedessen der Unfallverursacher einfach weiterfuhr. Zur o.a. Zeit befuhren insgesamt drei Pkw die L 485 aus Richtung Sibbesse kommend in Richtung Alfeld. Allen voran fuhr ein 73-Jähriger aus Alfeld mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren