POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf
Hildesheim (ots)
Nordstemmen - (jan) Im Zeitraum vom 16.11.2025, gegen 18:30 Uhr bis zum 17.11.2025, gegen 13:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Bruchshöfenstraße in Nordstemmen.
Ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Pkw der Marke Mercedes wurde dabei beschädigt. Vermutlich beim Ein-/Ausparken stieß der/die bislang unbekannte Verkehrsunfallverursacher/-in gegen das geparkte Fahrzeug, sodass ein Sachschaden entstand. Anschließend entfernte sich der/die Fahrzeugführer/-in unerlaubt vom Unfallort.
Zeugen, die Hinweise auf einen Verursacher geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren, Tel.: 05066/9850.
