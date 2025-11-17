PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (jan) Im Zeitraum vom 16.11.2025, gegen 18:30 Uhr bis zum 17.11.2025, gegen 13:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Bruchshöfenstraße in Nordstemmen.

Ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Pkw der Marke Mercedes wurde dabei beschädigt. Vermutlich beim Ein-/Ausparken stieß der/die bislang unbekannte Verkehrsunfallverursacher/-in gegen das geparkte Fahrzeug, sodass ein Sachschaden entstand. Anschließend entfernte sich der/die Fahrzeugführer/-in unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise auf einen Verursacher geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren, Tel.: 05066/9850.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

