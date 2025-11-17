Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung am Angoulemeplatz

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (jpm) Im Zusammenhang mit der Beschädigung eines Stromverteilerkastens im Bereich des Angoulemeplatzes suchen Ermittler der Hildesheimer Polizei nach Zeugen.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat bereits in der Nacht vom 28.10. auf den 29.10.2025. Der entstandene Schaden soll in einem mittleren dreistelligen Bereich liegen.

Wer etwas beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell