Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Hildesheimer Schule

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Samstagabend (15.11.2025) kam es zwischen 21:15 Uhr und 21:30 Uhr in der Richthofenstraße zu einem Einbruch in die Robert-Bosch-Gesamtschule.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge verschaffte sich zumindest ein unbekannter Täter durch gewaltsames Einwirken auf eine Tür Zutritt in das Schulgebäude. Im Inneren wurde eine weitere Tür beschädigt. Gestohlen wurde nach gegenwärtigem Kenntnisstand nichts.

Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Informationen vor.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, oder die sonstige Hinweise im Zusammenhang mit der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

