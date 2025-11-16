PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Winzenburg- Baumunfall mit zwei verletzten Personen

Hildesheim (ots)

WINZENBURG (cmü). Am 16.11.2025 gegen 03:50 Uhr befuhr ein 40-jähriger aus dem Landkreis Hildesheim die Landesstraße 486 aus Freden kommend in Fahrtrichtung Westerberg. Auf Höhe der Ortschaft Winzenburg kam der PKW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. In Folge der Kollision wurde der Fahrzeugführer und sein 42-jähriger Beifahrer verletzt. Beide Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden anschließend durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert. Aus dem PKW traten Betriebsstoffe aus. Die zuständige Straßenmeisterei wurde diesbezüglich informiert. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wurde auf 15000EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Alfeld
Ravenstraße 8
31061 Alfeld

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 19:52

    POL-HI: Durch Verkehrsunfall verletzt

    Hildesheim (ots) - Sarstedt - (jb) Am 15.11.2025, um 17.15 Uhr kam es auf der Kreuzung Breslauer Str./Görlitzer Str. zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 42-jähriger Laatzener mit einem VW die Görlitzer Str. . An der Kreuzung zur Breslauer Str. will er nach links in Richtung Laatzen weiterfahren. Hierbei übersieht er die rot anzeigende Lichtzeichenanlage und kollidiert auf der Kreuzung ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 01:48

    POL-HI: Verkehrsunfall auf der L 485 zwischen Sibbesse und Alfeld

    Hildesheim (ots) - Alfeld/ Sibbesse (neu) - 14.11.2025, um 17:20 Uhr, kam es auf der L 485 zwischen den Ortschaften Alfeld-Langenholzen und Sibbesse zu einem Verkehrsunfall. Zu dieser Zeit befuhr eine 25-Jährige aus Hannover mit ihrem Audi A4 die Strecke in Richtung Sibbesse. In einer Kurve kam sie von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Telefonmasten, sowie mit Bäumen. Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 12:53

    POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht in 31028 Gronau OT Banteln

    Hildesheim (ots) - (sud) Am Freitag, den 14.11.2025, in der Zeit zwischen 08:50 Uhr und 09:55 Uhr, wurde ein blauer Dacia, der in der Straße "Am Bantelner Bahnhof" auf einem Parkstreifen auf Höhe der dortigen Arztpraxis abgestellt war, von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren