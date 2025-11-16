Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Winzenburg- Baumunfall mit zwei verletzten Personen

Hildesheim (ots)

WINZENBURG (cmü). Am 16.11.2025 gegen 03:50 Uhr befuhr ein 40-jähriger aus dem Landkreis Hildesheim die Landesstraße 486 aus Freden kommend in Fahrtrichtung Westerberg. Auf Höhe der Ortschaft Winzenburg kam der PKW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. In Folge der Kollision wurde der Fahrzeugführer und sein 42-jähriger Beifahrer verletzt. Beide Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden anschließend durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert. Aus dem PKW traten Betriebsstoffe aus. Die zuständige Straßenmeisterei wurde diesbezüglich informiert. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wurde auf 15000EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

