Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Frontalunfall fordert zwei Verletzte

Warendorf (ots)

Am Samstag, 15.11.2025 ereignete sich gegen 03:07 Uhr in Ahlen auf der Kampstraße ein Verkehrsunfall. Im Begegnungsverkehr stießen ein 27-jähriger Mann aus Ahlen und ein 22-jähriger Mann aus Ennigerloh mit ihren Pkw frontal zusammen. Der Ahlener prallte anschließend gegen ein geparktes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Der 27-jährige wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo ihm wegen des Verdachts von Alkoholeinfluss zudem eine Blutprobe entnommen wurde. Eines der Fahrzeuge war so schwer beschädigt, dass es mittels Abschlepper von der Unfallstelle geborgen werden musste. Zur Unfallursache wird weiter ermittelt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

