Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall gesucht - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 13.11.2025, 11.39 Uhr

Warendorf (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (13.11.2025, 7.40 Uhr) auf der B 475, Höhe Westkirchen werden Zeugen gesucht. Die 34-Jährige soll nach Angaben von anderen Verkehrsteilnehmern ausgeschert sein, um ein anderes Fahrzeug zu überholen. Zunächst war die Rede von einem Lkw, das konnte jedoch nicht eindeutig verifiziert werden. Gesucht werden daher Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug machen können, dass sich vor dem Pkw der Ennigerloherin befunden haben soll. Aber auch der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 entgegen.

Die Ursprungsmeldung ist hier zu finden: https://warendorf.polizei.nrw/presse/ennigerloh-westkirchen-schwerer-verkehrsunfall-am-morgen

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell