PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall gesucht - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 13.11.2025, 11.39 Uhr

Warendorf (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (13.11.2025, 7.40 Uhr) auf der B 475, Höhe Westkirchen werden Zeugen gesucht. Die 34-Jährige soll nach Angaben von anderen Verkehrsteilnehmern ausgeschert sein, um ein anderes Fahrzeug zu überholen. Zunächst war die Rede von einem Lkw, das konnte jedoch nicht eindeutig verifiziert werden. Gesucht werden daher Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug machen können, dass sich vor dem Pkw der Ennigerloherin befunden haben soll. Aber auch der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 entgegen.

Die Ursprungsmeldung ist hier zu finden: https://warendorf.polizei.nrw/presse/ennigerloh-westkirchen-schwerer-verkehrsunfall-am-morgen

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 08:12

    POL-WAF: Ahlen. Autofahrer stand unter Betäubungsmitteleinfluss

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 13.11.2025, 14.25 Uhr kontrollierte ein Polizist einen Autofahrer auf dem Gebrüder-Kerkmann-Platz in Ahlen. Es bestand der Verdacht, dass der 40-Jährige alkoholisiert sein könnte. Der Ahlener zeigte sich zunächst unkooperativ und wirkte erst nach Hinzuziehung weiterer Unterstützungskräfte mit. Er führte einen Drogenvortest durch, der positiv war. In seinem Pkw befanden sich ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 07:47

    POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Brand eines Geflügelstalls

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 13.11.2025, gegen 11.40 Uhr wurde ein Brand eines Stalls eines Geflügelhofs in Füchtorf, Waterort festgestellt. Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Ob Arbeiten am Dach ursächlich sein könnten, ist Teil der weiteren Ermittlungen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-230 Fax: 02581/600-129 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren