Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Alkoholisierter Autofahrer war unkooperativ und leistete Widerstand

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 13.11.2025, gegen 0.35 Uhr wurde ein Autofahrer auf dem August-Wessing-Damm in Warendorf angehalten, der sehr unkooperativ war. Während der Kontrolle führte der 40-Jährige einen Atemalkoholtest durch. Der angezeigte Wert war nicht erlaubt, so dass er zur Polizeiwache gebracht werden sollte. Das missfiel dem Hagener und er zeigte sich uneinsichtig, aggressiv und sperrte sich gegen die polizeiliche Maßnahme. Im weiteren Verlauf trat er nach den Einsatzkräften und wurde zu Boden gebracht. Der Mann wurde gefesselt und musste zum Streifenwagen getragen werden, weil er sich weigerte zu laufen. Während der Fahrt zum Polizeigewahrsam beleidigte er einen Polizisten. Die Beamten ordneten die Entnahme zweier Blutproben an, da der Verdacht bestand, dass der Hagener auch Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Die restliche Nacht verbrachte der Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam. Bei dem Einsatz wurden mehrere Einsatzkräfte leicht verletzt.

