Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Neben Verwarngeldern auch präventive Maßnahmen getroffen

Warendorf (ots)

19 Verwarngelder, 2 sogenannte Kinder-Owis und etliche präventive Maßnahmen sind die Bilanz einer Kontrolle am Mittwoch, 13.11.2025, zwischen 13.30 Uhr und 14.45 Uhr in der Beckumer Fußgängerzone. Im Fokus standen insbesondere die E-Scooter-Fahrer. Die Einsatzkräfte klärten viele Unwissende insbesondere über die Regelungen im Zusammenhang mit der E-Scooter-Nutzung auf, um für mehr Sicherheit in der Fußgängerzone zu sorgen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

