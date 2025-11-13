POL-WAF: Beckum. Neben Verwarngeldern auch präventive Maßnahmen getroffen

Warendorf (ots) - Zwischen Dienstag, 11.11.2025, 17.00 Uhr und Mittwoch, 12.11.2025, 7.00 Uhr brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte an der Straße Hanfgarten in Ostbevern ein. Der oder die Täter durchsuchten die Einrichtung nach Beute und stahlen ein Tablet. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder ...

