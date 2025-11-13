POL-WAF: Ostbevern. Einbruch in Kindertagesstätte
Warendorf (ots)
Zwischen Dienstag, 11.11.2025, 17.00 Uhr und Mittwoch, 12.11.2025, 7.00 Uhr brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte an der Straße Hanfgarten in Ostbevern ein. Der oder die Täter durchsuchten die Einrichtung nach Beute und stahlen ein Tablet. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell