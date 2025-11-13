POL-WAF: Ostbevern. Einbruch in Kindertagesstätte

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 12.11.2025 kam es gegen 7.50 Uhr zu einem sogenannten Dooring-Unfall auf dem Konrad-Adenauer-Ring/Ecke Sedanstraße in Ahlen, bei dem ein Schüler leicht verletzt wurde. Ein 43-jähriger Autofahrer aus Ahlen hielt am rechten Straßenrand, um eine 15-Jährige aussteigen zu lassen. Die Ahlenerin öffnete die hintere Tür der Beifahrerseite, als der 12-jährige Ahlener die Stelle mit seinem ...

