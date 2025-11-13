PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fahrer eines dunkelgrauen Autos nach Verkehrsunfall gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines dunkelgrauen Autos, der am Mittwoch, 12.11.2025, 6.50 Uhr den Kreisverkehr Warendorfer Straße/Gustav-Stresemann-Straße in Oelde befuhr und eine Pedelecfahrerin überholte. Die 12-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Kreisverkehr und wollte diesen an der Gustav-Stresemann-Straße verlassen. Der unbekannte Pkw-Fahrer überholte das Mädchen und es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß. Die Oelderin stürzte und verletzte sich leicht. Der Flüchtige verließ mit seinem Auto den Kreisverkehr und fuhr auf den Edeka-Parkplatz, wo er den Schaden an seinem Außenspiegel begutachtet haben soll. Ebenso soll er beim Verlassen des Kreisverkehrs dem Mädchen zugenickt und den Daumen hoch gezeigt haben. Bei dem Pkw soll es sich um ein Modell ähnlich einem VW Tiguan handeln. Der Mann ist geschätzt 20 bis 30 Jahre alt, hat braune Haare und kam von der Warendorfer Straße aus Richtung Warendorf. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 14:46

    POL-WAF: Oelde. Öffentlichkeitsfahndung nach Täter mit markanten Schuhen

    Warendorf (ots) - Gesucht wird ein Tatverdächtiger nach einem versuchten schweren Raub auf eine Tankstelle in Oelde am 21.20.2025, 20.55 Uhr. Der Unbekannte ist geschätzt 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß und trug ein blaues Oberteil, blaue Jeanshose, Arbeitshandschuhe, eine schwarze Sturmhaube und auffällige schwarz/hellbeige Schuhe. Bei der ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 10:43

    POL-WAF: Warendorf. Verdächtige Personen machten sich an Wohnungstür zu schaffen

    Warendorf (ots) - Am Dienstag, 11.11.2025 wurde ein Bewohner gegen 13.20 Uhr auf verdächtige Geräusche an seiner Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus am Von-Vincke-Platz in Warendorf aufmerksam. Als er die Tür öffnete, hockten zwei Mädchen in Höhe des Schlüsselochs davor, eine hielt einen silbernen Gegenstand in der Hand. Nachdem das Duo entdeckt wurde, ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 08:57

    POL-WAF: Ahlen. Einbruch und ein Einbruchversuch

    Warendorf (ots) - Am Dienstag, 11.11.2025 kam es in in Ahlen zu einem Einbruch sowie einem Einbruchversuch. Zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr stiegen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Straße Avermannskamp ein. Die Täter durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Bislang ist unklar, was entwendet wurde. Die zweite Tat ereignete sich um 18.40 Uhr auf der Sedanstraße. Hier beobachtete die Eigentümerin, wie zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren