POL-WAF: Oelde. Fahrer eines dunkelgrauen Autos nach Verkehrsunfall gesucht

Gesucht wird der Fahrer eines dunkelgrauen Autos, der am Mittwoch, 12.11.2025, 6.50 Uhr den Kreisverkehr Warendorfer Straße/Gustav-Stresemann-Straße in Oelde befuhr und eine Pedelecfahrerin überholte. Die 12-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Kreisverkehr und wollte diesen an der Gustav-Stresemann-Straße verlassen. Der unbekannte Pkw-Fahrer überholte das Mädchen und es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß. Die Oelderin stürzte und verletzte sich leicht. Der Flüchtige verließ mit seinem Auto den Kreisverkehr und fuhr auf den Edeka-Parkplatz, wo er den Schaden an seinem Außenspiegel begutachtet haben soll. Ebenso soll er beim Verlassen des Kreisverkehrs dem Mädchen zugenickt und den Daumen hoch gezeigt haben. Bei dem Pkw soll es sich um ein Modell ähnlich einem VW Tiguan handeln. Der Mann ist geschätzt 20 bis 30 Jahre alt, hat braune Haare und kam von der Warendorfer Straße aus Richtung Warendorf. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

