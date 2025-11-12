Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Verdächtige Personen machten sich an Wohnungstür zu schaffen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 11.11.2025 wurde ein Bewohner gegen 13.20 Uhr auf verdächtige Geräusche an seiner Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus am Von-Vincke-Platz in Warendorf aufmerksam. Als er die Tür öffnete, hockten zwei Mädchen in Höhe des Schlüsselochs davor, eine hielt einen silbernen Gegenstand in der Hand. Nachdem das Duo entdeckt wurde, flüchtete es aus dem Haus.

Wer hat im Bereich des Von-Vincke-Platzes und Umgebung die beiden beobachtet und kann Angaben zu ihnen machen?

Beide Mädchen waren geschätzt 12 bis 14 Jahre alt, circa 1,40 Meter bis 1,50 Meter groß, sind südeuropäischen Typs, haben ein zierliches Erscheinungsbild und schulterlange, dunkle Haare. Eine der beiden trug lange graue, enganliegende Kleidung, die andere einen blauen, enganliegenden Pullover.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell