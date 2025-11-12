POL-WAF: Ahlen. E-Scooter-Fahrer nach Verkehrsunfall gesucht
Warendorf (ots)
Gesucht wird ein E-Scooter-Fahrer, der am Dienstag, 11.11.2025, 11.45 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Ring/Ecke Parkstraße in Ahlen an einem Verkehrsunfall mit einem Pedelecfahrer beteiligt war. Der 82-Jährige befuhr mit seinem Pedelec die Parkstraße und bog nach rechts auf den Radweg des Konrad-Adenauer-Rings ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden unbekannten E-Scooter-Fahrer. Beide Unfallbeteiligten stürzten und der Senior verletzte sich leicht. Während der E-Scooter-Fahrer wieder auf sein Fahrzeug stieg und davon fuhr, half ein Unbekannter dem Ahlener auf. Gesucht werden der flüchtige E-Scooter-Fahrer sowie der unbekannte Helfer. Beide werden gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 zu melden.
