Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Beschädigter Anhänger und Besitzer nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Besitzer eines Anhängers, der am Montag, 10.11.2025, gegen 16.00 Uhr auf der Straße Am Röteringshof, Höhe Hausnummer 131 in Ahlen in Fahrtrichtung Dolberg stand. Ein 80-Jähriger streifte mit seinem Pkw den Anhänger, als er an diesem vorbeifuhr. Den Verkehrsunfall meldete der Ahlener erst deutlich später. Angaben zu dem möglicherweise beschädigten Anhänger konnte der Senior nicht machen. Der Besitzer sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen zu melden, Telefon 02382/965-0.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

