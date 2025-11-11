Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Gegen schwarzen VW Polo gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Montag, 10.11.2025 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 7.25 Uhr und 9.00 Uhr gegen einen schwarzen VW Polo, der auf dem Parkplatz Klosterkamp/Sperberstraße in Beckum stand. An dem Auto entstand auf der Fahrerseite Sachschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

