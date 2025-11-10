POL-WAF: Ahlen. Schmuck bei Einbruch gestohlen

Warendorf (ots) - Am Samstag, 8.11.2025 hielten Polizisten gegen 23.30 Uhr einen Autofahrer auf der Beckumer Straße in Ahlen an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 30-Jährige absolut fahruntüchtig war. Die Beamten nahmen den Beckumer mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Außerdem stellten sie seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Rückfragen zur ...

