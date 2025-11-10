POL-WAF: Ahlen. Schmuck bei Einbruch gestohlen
Warendorf (ots)
Unbekannte Personen brachen zwischen Samstag, 8.11.2025, 23.00 Uhr und Sonntag, 9.11.2025, 10.15 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rottmannstraße in Ahlen ein. Der oder die Täter stahlen aus den Wohnräumen Schmuck. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
