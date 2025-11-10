POL-WAF: Ahlen. Führerschein nach Alkoholfahrt sichergestellt
Warendorf (ots)
Am Samstag, 8.11.2025 hielten Polizisten gegen 23.30 Uhr einen Autofahrer auf der Beckumer Straße in Ahlen an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 30-Jährige absolut fahruntüchtig war. Die Beamten nahmen den Beckumer mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Außerdem stellten sie seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell