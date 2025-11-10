POL-WAF: Ahlen. Führerschein nach Alkoholfahrt sichergestellt

Warendorf (ots) - Am Samstag, 8.11.2025, gegen 0.55 Uhr brachen Unbekannte in eine Firma an der Bunsenstraße in Ahlen ein. Es ist unklar, ob der oder die Täter etwas aus den Fabrikationsräumen stahlen. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei ...

mehr