Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Unbekannte brachen in Einfamilienhaus ein

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (6.11.2025, 20.00 Uhr - 7.11.2025, 7.30 Uhr) in ein Einfamilienhaus an der Straße Zum Hilgenbrink in Sassenberg ein. Die Täter erbeuteten offensichtlich nichts. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

