POL-WAF: Sassenberg. Unbekannte brachen in Einfamilienhaus ein

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Freitag, 7.11.2025 in eine Kindertagesstätte an der Stellastraße in Rinkerode ein. Der oder die Täter stahlen aus den Räumlichkeiten Geld. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen ...

