POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Einbruch in Kindertagesstätte

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 9.11.2025, 0.40 Uhr kam ein Autofahrer auf der Batenhorster Straße in Oelde von der Straße ab und beschädigte zuvor einen Leitpfosten. Der tatverdächtige Fahrer flüchtete und konnte im Nahbereich von Polizisten gestellt werden. Da der Oelder alkoholisiert war, wurden ihm Blutproben entnommen. Außerdem stellten die Einsatzkräfte das Auto, den Fahrzeugschlüssel, Führerschein sowie ...

