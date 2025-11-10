POL-WAF: Sendenhorst. Mini-Bagger von Firmengelände gestohlen
Warendorf (ots)
Unbekannte Personen stahlen zwischen Freitag, 7.11.2025, 15.00 Uhr und Samstag, 8.11.2025, 7.30 Uhr einen Mini-Bagger von einem Firmengelände an der Borsigstraße in Sendenhorst. Offensichtlich fuhren sie mit dem rot-weißen Bagger über den Wanderweg Schörmelgraben. Es handelt sich bei dem Mini-Bagger um ein neuwertiges Fahrzeug der Marke Takeuchi. Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Wer hat den Mini-Bagger gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
