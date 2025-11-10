PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Mini-Bagger von Firmengelände gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen zwischen Freitag, 7.11.2025, 15.00 Uhr und Samstag, 8.11.2025, 7.30 Uhr einen Mini-Bagger von einem Firmengelände an der Borsigstraße in Sendenhorst. Offensichtlich fuhren sie mit dem rot-weißen Bagger über den Wanderweg Schörmelgraben. Es handelt sich bei dem Mini-Bagger um ein neuwertiges Fahrzeug der Marke Takeuchi. Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Wer hat den Mini-Bagger gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

