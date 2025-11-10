PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Randalierer in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 8.11.2025, 22.20 Uhr randalierte ein 23-Jähriger in einem Zug und hatte scheinbar kein gültiges Ticket. Der Mann aus Klingenberg wurde daraufhin am Bahnhof in Warendorf kontrolliert. Die Polizisten erteilten dem 23-Jährigen einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich. Diesen kam der Mann jedoch nicht nach und beleidigte die Einsatzkräfte. Nachdem der aggressive 23-Jährige trotz mehrfacher Aufforderungen den Bahnhofsbereich nicht verließ, nahmen die Einsatzkräfte den Klingenberger in Gewahrsam. Der vermutlich unter Betäubungsmittel stehende Tatverdächtige sperrte sich gegen die Maßnahme, so dass er mit körperlicher Gewalt in den Streifenwagen gebracht wurde. Währenddessen beleidigte er die Beamten weiterhin.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 11:10

    POL-WAF: Sendenhorst. Mini-Bagger von Firmengelände gestohlen

    Warendorf (ots) - Unbekannte Personen stahlen zwischen Freitag, 7.11.2025, 15.00 Uhr und Samstag, 8.11.2025, 7.30 Uhr einen Mini-Bagger von einem Firmengelände an der Borsigstraße in Sendenhorst. Offensichtlich fuhren sie mit dem rot-weißen Bagger über den Wanderweg Schörmelgraben. Es handelt sich bei dem Mini-Bagger um ein neuwertiges Fahrzeug der Marke Takeuchi. Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Wer hat den ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 11:01

    POL-WAF: Ahlen. Führerschein nach Alkoholfahrt sichergestellt

    Warendorf (ots) - Am Samstag, 8.11.2025 hielten Polizisten gegen 23.30 Uhr einen Autofahrer auf der Beckumer Straße in Ahlen an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 30-Jährige absolut fahruntüchtig war. Die Beamten nahmen den Beckumer mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Außerdem stellten sie seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Rückfragen zur ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 10:57

    POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Firma

    Warendorf (ots) - Am Samstag, 8.11.2025, gegen 0.55 Uhr brachen Unbekannte in eine Firma an der Bunsenstraße in Ahlen ein. Es ist unklar, ob der oder die Täter etwas aus den Fabrikationsräumen stahlen. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren