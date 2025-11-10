Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Randalierer in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 8.11.2025, 22.20 Uhr randalierte ein 23-Jähriger in einem Zug und hatte scheinbar kein gültiges Ticket. Der Mann aus Klingenberg wurde daraufhin am Bahnhof in Warendorf kontrolliert. Die Polizisten erteilten dem 23-Jährigen einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich. Diesen kam der Mann jedoch nicht nach und beleidigte die Einsatzkräfte. Nachdem der aggressive 23-Jährige trotz mehrfacher Aufforderungen den Bahnhofsbereich nicht verließ, nahmen die Einsatzkräfte den Klingenberger in Gewahrsam. Der vermutlich unter Betäubungsmittel stehende Tatverdächtige sperrte sich gegen die Maßnahme, so dass er mit körperlicher Gewalt in den Streifenwagen gebracht wurde. Währenddessen beleidigte er die Beamten weiterhin.

