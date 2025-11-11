PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Mann bei Brand lebensgefährlich verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 11.11.2025 bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße in Enniger gegen 1.25 Uhr einen Brand. Er informierte die Feuerwehr über den Notruf und machte die übrigen Bewohner durch Rufen auf das Feuer aufmerksam. Diese konnten das Haus verlassen, außer der Bewohner der betroffenen Wohnung. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand und der 48-Jährigen wurde aus der Wohnung gerettet. Der Ennigeraner wurde mit dem Rettungshubschrauber zur Versorgung seiner lebensgefährlichen Verletzungen in eine Spezialklinik geflogen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache stehen noch aus. Die Bewohner des Hauses konnten nach Abschluss der Arbeiten zurück in ihre Wohnungen.

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

