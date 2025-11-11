POL-WAF: Warendorf. Unbekannte brachen in Einfamilienhaus ein
Warendorf (ots)
Unbekannte Personen brachen am Montag, 10.11.2025, zwischen 8.00 Uhr und 17.50 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Straße Up de Geist in Warendorf ein. Hinweise zum Diebesgut liegen nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
