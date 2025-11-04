Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Brand in einem Fahrstuhlschacht

Oberhausen (ots)

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Oberhausen gegen 19:17 zu einem Brand in einem Fahrstuhlschacht auf der Bebelstr. alarmiert. Mehrere Bewohner hatten Rauch im Gebäude bemerkt und den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang Rauch aus dem Aufzugsschacht. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Erkundung vor und stellte brennenden Unrat im Schacht fest. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Vorsorglich wurde das Gebäude vorübergehend geräumt, um die Bewohner vor Rauchgasen zu schützen. Nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen konnten alle Personen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Der Aufzug wurde außer Betrieb genommen. Zur Brandursache liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften ca. 45 min im Einsatz.

