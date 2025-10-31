PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW-OB: Entstehungsbrand auf der Weseler Straße - Anwohnerin rettet Hunde

Oberhausen (ots)

Einsatz: Freitag 31.10.2025, 7:45 Uhr, Weseler Str.

In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags kam es in einer Erdgeschosswohnung auf der Weseler Straße zu einem Entstehungsbrand. Eine Bewohnerin des ersten Obergeschosses wurde durch den ausgelösten Heimrauchmelder und Hundegebell auf das Feuer aufmerksam und alarmierte umgehend die Feuerwehr.

Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte gelang es der Frau, drei Hunde aus der betroffenen Wohnung in Sicherheit zu bringen. Dank ihres umsichtigen Handelns wurden weder Menschen noch Tiere verletzt. Die Feuerwehr konzentrierte sich anschließend auf die Brandbekämpfung und die Entrauchung der Räumlichkeiten.

Für die Dauer des Einsatzes war die Weseler Straße rund 30 Minuten voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

