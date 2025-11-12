Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch und ein Einbruchversuch

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 11.11.2025 kam es in in Ahlen zu einem Einbruch sowie einem Einbruchversuch.

Zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr stiegen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Straße Avermannskamp ein. Die Täter durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Bislang ist unklar, was entwendet wurde.

Die zweite Tat ereignete sich um 18.40 Uhr auf der Sedanstraße. Hier beobachtete die Eigentümerin, wie zwei Männer in ihr Haus einbrechen wollten. Sie sprach die Täter an, die daraufhin flüchteten. Ein Mann war mit einer grauen und der andere mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Wer hat in den jeweiligen Wohnvierteln verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

