Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Öffentlichkeitsfahndung nach Täter mit markanten Schuhen

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Tatverdächtiger nach einem versuchten schweren Raub auf eine Tankstelle in Oelde am 21.20.2025, 20.55 Uhr. Der Unbekannte ist geschätzt 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß und trug ein blaues Oberteil, blaue Jeanshose, Arbeitshandschuhe, eine schwarze Sturmhaube und auffällige schwarz/hellbeige Schuhe. Bei der Tat setzte der Mann eine schwarze Schusswaffe ein. Bilder von dem Tatverdächtigen können hier aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/186032

Die ursprüngliche Pressemeldung gibt es hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6142469

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

