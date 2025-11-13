PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Grauen Opel Astra beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Zwischen Dienstag, 11.11.2025, 20.00 Uhr und Mittwoch, 12.11.2025,17.30 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen grauen Opel Astra, der in Ahlen, Stockpiper, Höhe Hausnummer 81 stand. An dem Pkw entstand Sachschaden im vorderen Bereich der Fahrerseite. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

