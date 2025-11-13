POL-WAF: Ahlen. Grauen Opel Astra beschädigt und geflüchtet
Warendorf (ots)
Zwischen Dienstag, 11.11.2025, 20.00 Uhr und Mittwoch, 12.11.2025,17.30 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen grauen Opel Astra, der in Ahlen, Stockpiper, Höhe Hausnummer 81 stand. An dem Pkw entstand Sachschaden im vorderen Bereich der Fahrerseite. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
