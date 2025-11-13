Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Schüler bei Dooring-Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 12.11.2025 kam es gegen 7.50 Uhr zu einem sogenannten Dooring-Unfall auf dem Konrad-Adenauer-Ring/Ecke Sedanstraße in Ahlen, bei dem ein Schüler leicht verletzt wurde. Ein 43-jähriger Autofahrer aus Ahlen hielt am rechten Straßenrand, um eine 15-Jährige aussteigen zu lassen. Die Ahlenerin öffnete die hintere Tür der Beifahrerseite, als der 12-jährige Ahlener die Stelle mit seinem Fahrrad passierte. Der Schüler fuhr mit dem Fahrrad gegen die geöffnete Tür und stürzte. Rettungskräfte brachten den Jungen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.050 Euro.

