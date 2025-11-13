Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Schwerer Verkehrsunfall am Morgen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 13.11.2025, gegen 7.40 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 475 im Bereich Westkirchen. Eine 34-jährige Ennigerloherin befuhr mit ihrem Pkw die B 475 in Richtung Westkirchen und überholte einen vor ihr fahrenden Lkw. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto einer 45-jährigen Ennigerloherin. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten die Fahrzeuge in den angrenzenden Graben. Herumfliegende Trümmerteile beschädigten das Auto einer 56-jährigen Sassenbergerin. Kräfte der Feuerwehr befreiten die Frauen aus ihren Pkw. Rettungskräfte kümmerten sich um die medizinische Versorgung der schwer verletzten Fahrerinnen. Da eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Rettungshubschrauber sowie das Verkehrsunfallaufnahmeteam angefordert. Die 34-Jährige wurde mit lebensgefährlichen und die 45-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Angehörige der Unfallbeteiligten wurden betreut und die beschädigten Fahrzeuge abgeschleppt. Die B 475 wurde ab dem Morgen gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Nach Reinigung der Straße durch eine Spezialfirma wird die Sperrung aufgehoben. Die Sachschadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell