POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Brand eines Geflügelstalls
Warendorf (ots)
Am Donnerstag, 13.11.2025, gegen 11.40 Uhr wurde ein Brand eines Stalls eines Geflügelhofs in Füchtorf, Waterort festgestellt. Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Ob Arbeiten am Dach ursächlich sein könnten, ist Teil der weiteren Ermittlungen.
