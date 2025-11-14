POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Brand eines Geflügelstalls

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 13.11.2025, gegen 7.40 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 475 im Bereich Westkirchen. Eine 34-jährige Ennigerloherin befuhr mit ihrem Pkw die B 475 in Richtung Westkirchen und überholte einen vor ihr fahrenden Lkw. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto einer 45-jährigen Ennigerloherin. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten die ...

