Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Kastenwagen und Fahrer nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein weißer Kastenwagen sowie der Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 13.11.2025, gegen 7.15 Uhr in Ennigerloh, Einmündung Nordring/Am Fleigendahl. Ein gut erkennbarer 54-Jähriger befuhr mit seinem Pedelec den Radweg linksseitig der Straße Nordring in Richtung Westkirchener Straße. Der Unbekannte Fahrzeugführer fuhr zu dieser Zeit mit dem weißen Kastenwagen, ohne Heckfenster, die Straße Am Fleigendahl und bog im Einmündungsbereich nach rechts auf die Straße Nordring ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Pedelecfahrer. Der 54-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Kastenwagens fuhr weiter, ohne sich um den Mann zu kümmern. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dem weißen Kastenwagen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

