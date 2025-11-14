POL-WAF: Ahlen. Autofahrer stand unter Betäubungsmitteleinfluss
Warendorf (ots)
Am Donnerstag, 13.11.2025, 14.25 Uhr kontrollierte ein Polizist einen Autofahrer auf dem Gebrüder-Kerkmann-Platz in Ahlen. Es bestand der Verdacht, dass der 40-Jährige alkoholisiert sein könnte. Der Ahlener zeigte sich zunächst unkooperativ und wirkte erst nach Hinzuziehung weiterer Unterstützungskräfte mit. Er führte einen Drogenvortest durch, der positiv war. In seinem Pkw befanden sich Betäubungsmittel, die sichergestellt wurden. Des Weiteren wurden dem 40-Jährigen Blutproben entnommen und Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell