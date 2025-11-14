PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrer stand unter Betäubungsmitteleinfluss

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 13.11.2025, 14.25 Uhr kontrollierte ein Polizist einen Autofahrer auf dem Gebrüder-Kerkmann-Platz in Ahlen. Es bestand der Verdacht, dass der 40-Jährige alkoholisiert sein könnte. Der Ahlener zeigte sich zunächst unkooperativ und wirkte erst nach Hinzuziehung weiterer Unterstützungskräfte mit. Er führte einen Drogenvortest durch, der positiv war. In seinem Pkw befanden sich Betäubungsmittel, die sichergestellt wurden. Des Weiteren wurden dem 40-Jährigen Blutproben entnommen und Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 07:47

    POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Brand eines Geflügelstalls

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 13.11.2025, gegen 11.40 Uhr wurde ein Brand eines Stalls eines Geflügelhofs in Füchtorf, Waterort festgestellt. Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Ob Arbeiten am Dach ursächlich sein könnten, ist Teil der weiteren Ermittlungen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-230 Fax: 02581/600-129 ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 15:27

    POL-WAF: Ennigerloh. Kastenwagen und Fahrer nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Warendorf (ots) - Gesucht wird ein weißer Kastenwagen sowie der Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 13.11.2025, gegen 7.15 Uhr in Ennigerloh, Einmündung Nordring/Am Fleigendahl. Ein gut erkennbarer 54-Jähriger befuhr mit seinem Pedelec den Radweg linksseitig der Straße Nordring in Richtung Westkirchener Straße. Der Unbekannte Fahrzeugführer fuhr zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren