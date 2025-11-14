Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrer stand unter Betäubungsmitteleinfluss

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 13.11.2025, 14.25 Uhr kontrollierte ein Polizist einen Autofahrer auf dem Gebrüder-Kerkmann-Platz in Ahlen. Es bestand der Verdacht, dass der 40-Jährige alkoholisiert sein könnte. Der Ahlener zeigte sich zunächst unkooperativ und wirkte erst nach Hinzuziehung weiterer Unterstützungskräfte mit. Er führte einen Drogenvortest durch, der positiv war. In seinem Pkw befanden sich Betäubungsmittel, die sichergestellt wurden. Des Weiteren wurden dem 40-Jährigen Blutproben entnommen und Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

