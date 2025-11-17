Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Baumunfall mit einer verletzten Person und hohen Sachschaden

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

Bönnien (web) - Am heutigen Morgen, gegen 07:00 Uhr, kam es auf der Bundessstraße 243, Einmündungsbereich Alte Posthofstraße - Bönnien - zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Fahrzeugführerin (südl. LK Hildesheim) verletzt worden ist.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr die 79jährige Führerin eines PKW Ford die B 243 in Rtg. Bockenem, wobei sie an der Einmündung Alte Posthofstraße nach links auf diese einbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang kam die Fahrzeugführerin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dortigen Straßenbaum. Unfallursächlich dürfte nach bisherigen Erkenntnissen Unachtsamkeit gewesen sein. Durch den Aufprall wurde die Führerin des Pkw verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Hildesheim gebracht. Der Pkw wurde im Frontbereich erheblich beschädigt - Totalschaden -. Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Neben der Polizei Bad Salzdetfurth kamen auch die ehrenamtlichen Helfer der Feuerwehr Bönnien, ein Rettungswagen, die Straßenmeisterei Bockenem und ein Abschleppwagen zum Einsatz.

Die B 243 musste kurzfristig für den Verkehr voll gesperrt werden. Nach kurzer Zeit wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell