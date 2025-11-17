Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jan) Im Zeitraum vom 16.11.2025, gegen 18:00 Uhr bis zum 17.11.2025 ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße "Am Sonnenkamp" in Sarstedt.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit einem Kraftfahrzeug gegen einen Holzpfeiler auf einer begrünten Parkbuchtbegrenzung, sodass dieser aus der Verankerung gerissen und somit eine Beschädigung verursacht wurde. Anschließend entfernte sich der/die Fahrzeugführer/-in unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise auf einen Verursacher geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren, Tel.: 05066/9850.

