Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jan) Im Zeitraum vom 16.11.2025, gegen 18:00 Uhr bis zum 17.11.2025 ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße "Am Sonnenkamp" in Sarstedt.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit einem Kraftfahrzeug gegen einen Holzpfeiler auf einer begrünten Parkbuchtbegrenzung, sodass dieser aus der Verankerung gerissen und somit eine Beschädigung verursacht wurde. Anschließend entfernte sich der/die Fahrzeugführer/-in unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise auf einen Verursacher geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren, Tel.: 05066/9850.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

